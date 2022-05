Termovalorizzatore, Raggi e M5S senza vergogna: hanno ridotto Roma a discarica e ora parlano di «salubrità» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una raccolta di firme, un’azione legale, la protesta in Campidoglio con le magliette “No inceneritore”. Il M5S e la Lista civica Virginia Raggi, capeggiati dall’ex sindaco, hanno dichiarato guerra anche sul territorio al Termovalorizzatore di Roma. Sta nelle loro facoltà e nel loro mandato, e per altro non sono i soli a dirsi contrari alla proposta di Roberto Gualtieri per risolvere l’emergenza rifiuti a Roma. Tanto attivismo, però, assume un tratto ridicolo se si pensa al fatto che Raggi e i Cinquestelle, in cinque anni alla guida del Campidoglio, con una giunta monocolore e un governo amico per la gran parte della consiliatura, sul tema hanno girato a vuoto, condannando la città allo stato di discarica a cielo aperto. Sceneggiata in Aula con le ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una raccolta di firme, un’azione legale, la protesta in Campidoglio con le magliette “No inceneritore”. Il M5S e la Lista civica Virginia, capeggiati dall’ex sindaco,dichiarato guerra anche sul territorio aldi. Sta nelle loro facoltà e nel loro mandato, e per altro non sono i soli a dirsi contrari alla proposta di Roberto Gualtieri per risolvere l’emergenza rifiuti a. Tanto attivismo, però, assume un tratto ridicolo se si pensa al fatto chee i Cinquestelle, in cinque anni alla guida del Campidoglio, con una giunta monocolore e un governo amico per la gran parte della consiliatura, sul temagirato a vuoto, condannando la città allo stato dia cielo aperto. Sceneggiata in Aula con le ...

Advertising

SecolodItalia1 : Termovalorizzatore, Raggi e M5S senza vergogna: hanno ridotto Roma a discarica e ora parlano di «salubrità»… - pvsassone : RT @QuinziUgo: Virginia Raggi, storicamente la più fallimentare amministratrice dell'Urbe, premiata con la presidenza della commissione per… - franceffe71 : @serebellardinel @gualtierieurope @virginiaraggi perché Raggi non ha mosso un dito in 5 anni sul problema rifiuti.… - angiuoniluigi : RT @tempoweb: ?? Le mani delle cosche su #Roma ?? La #Raggi raccoglie firme contro il #termovalorizzatore ?? #Draghi da #Biden si scopre pacif… - kiara86769608 : RT @R33Mike: @spinax64 @virginiaraggi Lombardi non mi è simpatica per niente mai stata ma la considero pentastellata. Che le stia sui maron… -