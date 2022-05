Telescopio James Webb: con la sua tecnologia apre a nuovi scenari finora impossibili per la ricerca di ET (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ decisamente sorprendente l’ultima immagine scattata dal Telescopio della Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, quello che è già diventato “mitico” James Webb. James Webb, 11/5/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio si vedono le stelle e i gas della Grande Nube di Magellano, una foto scattata per provare lo strumento Miri montato appunto sul nuovo “giocattolo” spaziale. Un’immagine decisamente “spaziale”, e mai aggettivo calza più a pennello, soprattutto se paragonata a quella scattata dal suo predecessore in pensione, lo Spitzer sempre della Nasa. Il confronto è stato pubblicato dalla stessa agenzia a stelle e strisce che sta conducendo la missione riguardante il James Webb in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e a quella canadese (Csa). ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ decisamente sorprendente l’ultima immagine scattata daldella Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, quello che è già diventato “mitico”, 11/5/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio si vedono le stelle e i gas della Grande Nube di Magellano, una foto scattata per provare lo strumento Miri montato appunto sul nuovo “giocattolo” spaziale. Un’immagine decisamente “spaziale”, e mai aggettivo calza più a pennello, soprattutto se paragonata a quella scattata dal suo predecessore in pensione, lo Spitzer sempre della Nasa. Il confronto è stato pubblicato dalla stessa agenzia a stelle e strisce che sta conducendo la missione riguardante ilin collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e a quella canadese (Csa). ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il nuovo telescopio spaziale James Webb batte in nitidezza il suo predecessore Spitzer della Nasa, ormai in pension… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il nuovo telescopio spaziale James Webb batte in nitidezza il suo predecessore Spitzer della Nasa, ormai in pensione. Le… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Il nuovo telescopio spaziale James Webb batte in nitidezza il suo predecessore Spitzer della Nasa, ormai in pensione. Le… - A_Rapis : RT @Agenzia_Ansa: Il nuovo telescopio spaziale James Webb batte in nitidezza il suo predecessore Spitzer della Nasa, ormai in pensione. Le… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il nuovo telescopio spaziale James Webb batte in nitidezza il suo predecessore Spitzer della Nasa, ormai in pensione. Le… -