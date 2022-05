Superbonus 110% e bonus edilizi, cos’è la certificazione SOA e come si ottiene (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un emendamento del dl Ucraina bis ha stabilito che a partire dal prossimo 1° gennaio 2023 le imprese che intendono realizzare i lavori di Superbonus e bonus casa dovranno avere la certificazione Soa. L’obbligo della certificazione, che di fatto finora era necessaria solo per i contratti di appalto delle opere pubbliche, viene dunque allargato ai privati ma esclusivamente per interventi di importo superiore a 516 mila euro. Superbonus e bonus edilizi cosa cambia A partire dall’anno prossimo soltanto le imprese edili certificate con attestato Soa potranno realizzare i lavori del Superbonus, alle seguenti condizioni: il nuovo regime di qualificazione scatterà dal 1° gennaio 2023, entrando a regime da ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un emendamento del dl Ucraina bis ha stabilito che a partire dal prossimo 1° gennaio 2023 le imprese che intendono realizzare i lavori dicasa dovranno avere laSoa. L’obbligo della, che di fatto finora era necessaria solo per i contratti di appalto delle opere pubbliche, viene dunque allargato ai privati ma esclusivamente per interventi di importo superiore a 516 mila euro.cosa cambia A partire dall’anno prossimo soltanto le imprese edili certificate con attestato Soa potranno realizzare i lavori del, alle seguenti condizioni: il nuovo regime di qualificazione scatterà dal 1° gennaio 2023, entrando a regime da ...

