Sport in tv oggi mercoledì 11 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Unricco diquello di, 11. Fari puntati a partire dalle 11.00 quando gli Internazionali d’Italia di tennis prenderanno il via per una nuova giornata di incontri. In casa Italia terrà banco il derby tricolore tra Fabio Fognini e Jannik Sinner che sarà di scena non prima delle 19.00. Un pomeriggio, poi, nel quale il Giro d’Italia si meriterà le luci della ribalta con la quinta frazione e sempre in terra siciliana. Particolare interesse lo avranno i Mondiali di boxe femminile a Istanbul con le azzurre Irma Testa e Assunta Canfora protagoniste. In serata grande spettacolo con l’EuroCup di basket e la Virtus Bologna protagonista, nonché il volley con la sfida tra Civitanova e Perugia, senza dimenticare il derby d’Italia in Coppa Italia tra Juventus e Inter. Internazionali d’Italia 2022 ...

'Il palasport di Firenze era strapieno, un vero esodo da Bologna - ricorda Coldebella,manager a Kazan - . I tifosi ci diedero una grande carica. Giocare 'quasi' in casa la finale di una coppa ..."No, perché mi sono trovata di fronte tre volte Alice Volpi, cheper me è la migliore al mondo. Prima aveva sempre vinto lei, stavolta sono riuscita a batterla per una stoccata, quella decisiva. ...Alle 20.45 Civitanova si gioca il secondo match ball contro la "nemica" Perugia. La vera variabile della sfida è Leon: se gioca come domenica scorsa, sarà dura ...Dal 2024, si passerà a 36 squadre con due gironi unici e due partite in più per team prima della fase ad eliminazione diretta. La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 11 maggio 2022.