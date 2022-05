Sei predisposto al Covid-19? Te lo dice il DNA (Di mercoledì 11 maggio 2022) Grazie al DNA è possibile sapere se una persona svilupperà il Covid-19 da asintomatica. Lo studio della Federico II di Napoli Perché alcune persone che contraggono il Covid-19 rimangono asintomatiche pur presentando fattori di rischio, come per esempio l’età avanzata? Il segreto starebbe nella mutazione di tre geni, appartenenti alla famiglia delle proteine della lectina e responsabili del riconoscimento cellulare. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Genetics in Medicine e portato avanti dall’Università Federico II di Napoli (dai docenti Mario Capasso e Achille Iolascon), con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico di Portici (nella persona del dottor Pellegrino Cerino) e della task-force Covid del Ceinge, rappresentata da Massimo Zollo, anche docente di Genetica alla Federico II. Operativamente ... Leggi su zon (Di mercoledì 11 maggio 2022) Grazie al DNA è possibile sapere se una persona svilupperà il-19 da asintomatica. Lo studio della Federico II di Napoli Perché alcune persone che contraggono il-19 rimangono asintomatiche pur presentando fattori di rischio, come per esempio l’età avanzata? Il segreto starebbe nella mutazione di tre geni, appartenenti alla famiglia delle proteine della lectina e responsabili del riconoscimento cellulare. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Genetics in Medicine e portato avanti dall’Università Federico II di Napoli (dai docenti Mario Capasso e Achille Iolascon), con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico di Portici (nella persona del dottor Pellegrino Cerino) e della task-forcedel Ceinge, rappresentata da Massimo Zollo, anche docente di Genetica alla Federico II. Operativamente ...

