Rapinano farmacia | 19enni incensurati presi dai Carabinieri

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiugliano in Campania (Na) – Avevano rapinato il 20 aprile scorso unaa Giugliano in Campania (Napoli), sfondando la porta con un calcio e facendosi consegnare i mille euro presenti nel registratore di cassa dopo aver minacciato dipendenti e clienti. Meno di un mese ili hanno arrestati: si tratta di duedi Giugliano, finiti in carcere per rapina aggravata ai su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord. I due giovani rapinatori, che durante la rapina avevano simulato di essere armati, ma probabilmente non avevano alcun’arma, sono stati incastrati grazie al motorino usato per la rapina; la targa era contraffatta il giorno del raid, ma ihanno comunque individuato il tipo di veicolo grazie alle telecamere di ...

