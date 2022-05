"Perché Putin non lo chiami tu?". Biden, raggelante risposta a Draghi. La prova: vuole la guerra (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una domanda di Mario Draghi è bastata per mettere Joe Biden spalle al muro, di fronte alle proprie responsabilità di leader dell'Occidente. Il premier italiano in visita alla Casa Bianca si è chiuso nella Stanza ovale e ha ribadito i dubbi crescenti sulla linea americana sulla guerra in Ucraina non solo della sua maggioranza, ma pure delle cancellerie europee. In tanti "vogliono la pace e la fine di questa macelleria", ha spiegato l'ex numero 1 della Bce davanti a fotografi e giornalisti. Poi, una volta chiuse le porte i due sono arrivati al vero punto del faccia a faccia. Come si può fermare Putin? Dalla Casa Bianca hanno avvertito Draghi e il mondo praticamente in tempo reale: non risulta che il Cremlino tenga in considerazione la via diplomatica. Non a caso, poche ore dopo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una domanda di Marioè bastata per mettere Joespalle al muro, di fronte alle proprie responsabilità di leader dell'Occidente. Il premier italiano in visita alla Casa Bianca si è chiuso nella Stanza ovale e ha ribadito i dubbi crescenti sulla linea americana sullain Ucraina non solo della sua maggioranza, ma pure delle cancellerie europee. In tanti "vogliono la pace e la fine di questa macelleria", ha spiegato l'ex numero 1 della Bce davanti a fotografi e giornalisti. Poi, una volta chiuse le porte i due sono arrivati al vero punto del faccia a faccia. Come si può fermare? Dalla Casa Bianca hanno avvertitoe il mondo praticamente in tempo reale: non risulta che il Cremlino tenga in considerazione la via diplomatica. Non a caso, poche ore dopo il ...

Advertising

NicolaPorro : 'Il discorso di #Putin? Diciamo che...'. #Capuozzo non le manda a dire alla stampa italiana. E svela chi ha ora il… - sebmes : Ha ragione Paolo Mieli: per il suo messaggio #Lavrov ha scelto la tv dell’amico di Putin e ha scelto l’Italia perch… - AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - Alemammana97 : RT @GiovaQuez: Arrivare così a quella pace invocata da tutti senza abbandonare il popolo ucraino a bombardamenti ed eccidi che non sarebber… - tigrelt : RT @MMaXXprIIme: Se i servizi sociali vogliono portarsi via i miei figli perché non sono in grado di crescergli, di accudirli, di fargli fa… -