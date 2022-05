Mise, al via nuova riforma legge 181/89 su aree crisi industriale (Di mercoledì 11 maggio 2022) È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che riforma la legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale, semplificando e accelerando le ... Leggi su borsaitaliana (Di mercoledì 11 maggio 2022) È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti chela181/89 per il rilancio delledi, semplificando e accelerando le ...

