Meno rischi Covid e caro prezzi: cambia (ancora) la mobilità (Di mercoledì 11 maggio 2022) Meno rischi dalla pandemia e rincari: come cambia la mobilità? E’ questo il quesito al quale risponde il report Istat “La mobilità degli italiani: le intenzioni da aprile a giugno 2022?. L’82,5% degli intervistati non varierà la frequenza degli spostamenti nei prossimi tre mesi, il 12,9% prevede un aumento e il 4,0% una diminuzione rispetto ai sei mesi precedenti e anche sui mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti non ci saranno sostanziali variazioni. Meno rischi Covid e caro prezzi Resta l’auto privata il mezzo di trasporto più usato dagli italiani (l’82,9% nei prossimi tre mesi contro l’84,3% nei sei mesi precedenti). Quanto all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico nei prossimi tre mesi rispetto ai ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 11 maggio 2022)dalla pandemia e rincari: comela? E’ questo il quesito al quale risponde il report Istat “Ladegli italiani: le intenzioni da aprile a giugno 2022?. L’82,5% degli intervistati non varierà la frequenza degli spostamenti nei prossimi tre mesi, il 12,9% prevede un aumento e il 4,0% una diminuzione rispetto ai sei mesi precedenti e anche sui mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti non ci saranno sostanziali variazioni.Resta l’auto privata il mezzo di trasporto più usato dagli italiani (l’82,9% nei prossimi tre mesi contro l’84,3% nei sei mesi precedenti). Quanto all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico nei prossimi tre mesi rispetto ai ...

