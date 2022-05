Inghilterra | in tribunale “La guerra delle Wags” | a processo la moglie di Rooney contro quella di Vardy

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Insta tenendo banco la faida legale tra ledi due degli attaccanti più famosi della Premier League, tra passato e presente, Waynee Jamie. Il procedimento giudiziario che è iniziato lunedì scorso, ribattezzato già “Wagatha Christie”, vede protagoniste le ex amiche Coleen McLoughlin in, 36 anni, e Rebekah Miranda, 40 anni,del centravanti del Leicester. Appunto, due. “La” è iniziata in seguito ad una serie di scoop messi a segno dal tabloid Sun, rispetto ai quali la signoraha sospettato ci fosse Mrsnelle vesti di fonte privilegiata, avendo le due ai tempi un rapporto amicale molto stretto. Accusata ...

A Chichester, in Inghilterra, i due artisti scelsero di essere processati per droga da una giuria. Fuori, erano attesi dalla folla di fans e fotografi L'episodio avvenne mesi prima, ma è il 10 maggio ...In Inghilterra tutti i riflettori sono puntati su un processo che comincia oggi, ribattezzato "Wagatha Christie" per la presenza come ...