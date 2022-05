Il Codacons: “ultime due giornate di Serie A in contemporanea o campionato falsato” (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ altissima l’attesa in vista delle ultime due giornate del campionato di Serie A, la stagione è ormai arrivata agli sgoccioli. E’ apertissima la corsa scudetto con Inter e Milan in lotta per il primo posto. Tutto è nelle mani dei rossoneri che dovranno difendere due punti di vantaggio sui rivali storici, il calendario regala le partite contro Atalanta e Sassuolo. Promette emozioni anche la corsa per mantenere la categoria, sono sei le squadre in lotta per evitare gli ultimi tre punti. Si sono scatenate le discussioni sulla decisione di disputare le partite in orari diversi, il Codacons ha chiesto la contemporaneità delle ultime due giornate “per garantire la legalità di tutti i risultati e di tutto ciò che al campionato è collegato, vedi scommesse e ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ altissima l’attesa in vista delleduedeldiA, la stagione è ormai arrivata agli sgoccioli. E’ apertissima la corsa scudetto con Inter e Milan in lotta per il primo posto. Tutto è nelle mani dei rossoneri che dovranno difendere due punti di vantaggio sui rivali storici, il calendario regala le partite contro Atalanta e Sassuolo. Promette emozioni anche la corsa per mantenere la categoria, sono sei le squadre in lotta per evitare gli ultimi tre punti. Si sono scatenate le discussioni sulla decisione di disputare le partite in orari diversi, ilha chiesto la contemporaneità delledue“per garantire la legalità di tutti i risultati e di tutto ciò che alè collegato, vedi scommesse e ...

Advertising

CalcioWeb : Il campionato di #SerieA è agli sgoccioli: scoppia la polemica sulla gestione delle ultime due giornate - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, l’appello del #Codacons: “Si giochi in contemporanea le ultime giornate” - Sport_Fair : #SerieA, è polemica sulla gestione delle ultime due giornate di campionato: il Codacons chiede la contemporaneità - AC_1908 : RT @sportface2016: #SerieA, #Codacons: 'Le partite delle ultime due giornate si giochino in contemporanea per non alterare il regolare svol… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #SerieA, #Codacons: 'Le partite delle ultime due giornate si giochino in contemporanea per non alterare il regolare svol… -