Advertising

agenzia_nova : #Haiti 75 morti durante gli scontri tra bande armate in meno di due settimane - BreakingItalyNe : HAITI: Scontri tra bande rivali a Port-au-Prince: Sale a 75 morti tra cui bambini e 68 feriti - Kamaves : RT @kudablog: Qualche aggiornamento su #Haiti: Secondo un bilancio ancora provvisorio della protezione civile, più di venti persone sono st… - AnnaliFerr : RT @kudablog: Qualche aggiornamento su #Haiti: Secondo un bilancio ancora provvisorio della protezione civile, più di venti persone sono st… - peoplepubit : RT @kudablog: Qualche aggiornamento su #Haiti: Secondo un bilancio ancora provvisorio della protezione civile, più di venti persone sono st… -

Agenzia ANSA

Almeno 148 persone sono morte negli ultimi giorni nella regione a nord di Port - au - Prince, capitale di, a causa di un'ondata di violenze scatenata dalla criminalità locale. Lo ha reso noto la Rete nazionale di difesa dei diritti umani haitiana (Rnddh). In una conferenza stampa ieri, riferisce l'...Almeno 148 persone sono morte negli ultimi giorni nella regione a nord di Port - au - Prince , capitale di, a causa di un'ondata di violenze scatenata dalla criminalità locale . Lo ha reso noto la Rete nazionale di difesa dei diritti umani haitiana (Rnddh). In una conferenza stampa, tenutasi ieri (... Haiti: scontri fra bande a nord di Port-au-Prince, 148 morti - America Latina Almeno 148 persone sono morte negli ultimi giorni nella regione a nord di Port-au-Prince, capitale di Haiti, a causa di un'ondata di violenze scatenata dalla criminalità locale. Lo ha reso noto la Ret ...Sotto accusa le forze dell'ordine, che non hanno saputo arginare l'ondata di violenza. Incendiati anche 81 edifici e quasi 60 veicoli. L'area interessata dalle brutalità si trova a nord della capitale ...