Giro d’Italia 2022, quinta tappa Catania-Messina: data, orari, diretta tv e streaming (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si rimane in Sicilia mercoledì 11 maggio per la quinta tappa del Giro d’Italia 2022, da Catania a Messina dopo 174 chilometri. Una frazione che dovrebbe sorridere ai velocisti dopo le fatiche dell’Etna, prima di lasciare l’isola e iniziare la risalita dello Stivale dalla Calabria. Il gruppo dovrà solo pensare a tenere sotto controllo la corsa e la probabile fuga di giornata. quinta tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO orari, TV E streaming – La tappa prenderà il via da Catania alle ore 11:45, mentre l’arrivo in quel di Messina è programmato dagli organizzatori tra le 15:45 e le 16:15 in base ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si rimane in Sicilia mercoledì 11 maggio per ladel, dadopo 174 chilometri. Una frazione che dovrebbe sorridere ai velocisti dopo le fatiche dell’Etna, prima di lasciare l’isola e iniziare la risalita dello Stivale dalla Calabria. Il gruppo dovrà solo pensare a tenere sotto controllo la corsa e la probabile fuga di giornata.: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO, TV E– Laprenderà il via daalle ore 11:45, mentre l’arrivo in quel diè programmato dagli organizzatori tra le 15:45 e le 16:15 in base ...

