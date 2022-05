Fiorentina, testa all’Europa: a fine stagione l’incontro Italiano-club (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Fiorentina pensa all’Europa, ma in casa viola balla ancora il futuro di Italiano: a fine stagione previsto l’incontro tra le parti La vittoria contro la Roma ha rilanciato la Fiorentina nella corsa all’Europa, il grande obiettivo dei viola per questa stagione. In casa gigliata, però, balla ancora il futuro di Vincenzo Italiano. Come riportato da La Repubblica, però, l’allenatore ha in mente al momento solo il piazzamento europeo. A fine stagione ci sarà poi l’incontro con la società a cui potrebbe partecipare in prima persona anche il presidente Rocco Commisso per pianificare il futuro con il tecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lapensa, ma in casa viola balla ancora il futuro di: aprevistotra le parti La vittoria contro la Roma ha rilanciato lanella corsa, il grande obiettivo dei viola per questa. In casa gigliata, però, balla ancora il futuro di Vincenzo. Come riportato da La Repubblica, però, l’allenatore ha in mente al momento solo il piazzamento europeo. Aci sarà poicon la società a cui potrebbe partecipare in prima persona anche il presidente Rocco Commisso per pianificare il futuro con il tecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

acmilan : Head of distribution and guardian of the gates: you voted @mmseize the @emirates MVP against Fiorentina ?? Con le m… - sportli26181512 : Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta: tra Europa League e Conference, tutte le combinazioni possibili per la qualifica… - 50_gino : @fnapolisempre83 Oggi a testa alta siamo a 14 punti dalla , Rometta, Fiorentina e Atalanta e 4 dalla Juve con 80 m… - PagineRomaniste : Tutto contro: un rigore inventato lancia la #Fiorentina, #Roma con la testa già a #Tirana #ASRoma #FiorentinaRoma… - _SR26_ : E anche stamattina mi sveglio con un buonissimo odore di fumo uscente dalla testa de 'inquelli' incazzati ????????… -