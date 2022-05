"È stato un auto-sabotaggio". Missili termobarici sui soldati russi: chi sono gli ammutinati (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si fa un gran parlare di un possibile sabotaggio avvenuto negli ultimi giorni all'interno dell'esercito russo. Dei Missili termobarici sarebbero stati lanciati dai russi contro le loro stesse truppe: a rivelarlo è stato l'ex giornalista ed editore ucraino, Viktor Kovalenko, che ha citato il 97º battaglione di fanteria ucraino. Ovviamente non possono essere prese come fonti del tutto attendibili, essendo comunque di parte, ma il fatto che dalla controparte russa non sia arrivata alcuna smentita è piuttosto indicativo. Il battaglione di fanteria ha pubblicato un post sui social in cui ha irriso il Cremlino, ringraziando le truppe russe per essersi fatte del male da sole: “Esprimiamo soddisfazione per le azioni degli occupanti russi, per l'utilizzo del pesante ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si fa un gran parlare di un possibileavvenuto negli ultimi giorni all'interno dell'esercito russo. Deisarebbero stati lanciati daicontro le loro stesse truppe: a rivelarlo èl'ex giornalista ed editore ucraino, Viktor Kovalenko, che ha citato il 97º battaglione di fanteria ucraino. Ovviamente non posessere prese come fonti del tutto attendibili, essendo comunque di parte, ma il fatto che dalla controparte russa non sia arrivata alcuna smentita è piuttosto indicativo. Il battaglione di fanteria ha pubblicato un post sui social in cui ha irriso il Cremlino, ringraziando le truppe russe per essersi fatte del male da sole: “Esprimiamo soddisfazione per le azioni degli occupanti, per l'utilizzo del pesante ...

