Diodato vincitore morale di Eurovision Song Contest

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 maggio 2022) E' ildella 66 edizione dell', nella prima serata della competizione canora si è esibito come super ospite con una performance suggestiva e unica e una versione inedita e alternativa della sua Fai Rumore, con cui nel 2020 ha trionfato al Festival di Sanremo battendo tutti i record. Dopo essersi esibito nel tempio della musica, un Arena di Verona vuota, vestita dei colori italiani in occasione di Europe Shine a Light - Accendiamo la Musica, entrando nella storia con delle immagini che hanno fatto il giro del mondo per la forza e la bellezza,ha cantato Fai Rumore per il pubblico internazionale diin una versione riarrangiata. Il palco si è acceso con un'esibizione nel segno della ...