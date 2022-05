Calciomercato Juventus, un treno per la corsia di Allegri: offerta da top player (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Juventus, tra le operazioni da fare, vuole regalare ad Allegri un terzino sinistro; la società sembra aver trovato il profilo ideale. Una volta terminata la stagione, la società bianconera dovrà concentrarsi sul mercato con l’obiettivo di regalare ad Allegri una serie di innesti importanti per tonare ad essere competitivi per lo scudetto e tra le principali candidate a livello europeo. La Juventus ha dimostrato di aver diverse lacune e deve, obbligatoriamente, risolverle; tra i reparti da rinforzare troviamo la difesa dove il tecnico ha bisogno di un centrale e un terzino sinistro. Per quanto riguarda il secondo ruolo sembra che sia stato trovato il profilo ideale. AnsafotoLa corsia di sinistra ha dato diversi problemi alla Juventus; Alex Sandro, infatti, non ha saputo dare il ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 11 maggio 2022) La, tra le operazioni da fare, vuole regalare adun terzino sinistro; la società sembra aver trovato il profilo ideale. Una volta terminata la stagione, la società bianconera dovrà concentrarsi sul mercato con l’obiettivo di regalare aduna serie di innesti importanti per tonare ad essere competitivi per lo scudetto e tra le principali candidate a livello europeo. Laha dimostrato di aver diverse lacune e deve, obbligatoriamente, risolverle; tra i reparti da rinforzare troviamo la difesa dove il tecnico ha bisogno di un centrale e un terzino sinistro. Per quanto riguarda il secondo ruolo sembra che sia stato trovato il profilo ideale. AnsafotoLadi sinistra ha dato diversi problemi alla; Alex Sandro, infatti, non ha saputo dare il ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #DiMaria ha parlato del suo futuro e i contatti con la #Juventus proseguono - GiovaAlbanese : Ci sono ampie possibilità che l'#Ajax decida di riscattare definitivamente il cartellino di #Ihattaren, attualmente… - GiovaAlbanese : Manuel #Pisano ha deciso di lasciare la #Juventus per andare al Bayern Monaco, a partire dalla prossima stagione. S… - serieB123 : SerieB Fagioli si sbottona sul futuro: “Non so quando” - calciomercatoit : ??#JuventusInter, #Allegri perde per infortunio #Danilo nel primo tempo: cambio obbligato con #Morata ?? -