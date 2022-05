Cagliari Nandez, stagione finita per l’uruguaiano? Le ultime (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’è grande attesa per sapere l’esito della salvezza in cui è immischiata il Cagliari di Alessandro Agostini che non avrà a disposizione Nahitan Nandez Il Cagliari si giocherà nelle ultime due sfide della stagione la salvezza. Prima l’Inter e poi l’ultima con il Venezia, saranno due partite da giocare con il coltello fra i denti per i sardi. Per la sfida contro l’Inter, il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di Nandez. Il centrocampista uruguaiano, alle prese ancora con dei fastidi muscolari al quadricipite della coscia destra, potrebbe aver concluso anzitempo la sua stagione. Restano da valutare le sue condizioni, come riferito dalla Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’è grande attesa per sapere l’esito della salvezza in cui è immischiata ildi Alessandro Agostini che non avrà a disposizione NahitanIlsi giocherà nelledue sfide dellala salvezza. Prima l’Inter e poi l’ultima con il Venezia, saranno due partite da giocare con il coltello fra i denti per i sardi. Per la sfida contro l’Inter, il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di. Il centrocampista uruguaiano, alle prese ancora con dei fastidi muscolari al quadricipite della coscia destra, potrebbe aver concluso anzitempo la sua. Restano da valutare le sue condizioni, come riferito dalla Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

