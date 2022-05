Booker T | “Balor è un grandissimo wrestler | ma al microfono non ha credibilità”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel corso dei suoi interventi nel podcast che manda in onda ogni settimana,T è solito riflettere sulle capacità (o meno) dei. Siano essi WWE, AEW, Impact o di altre compagnie. In questo caso ha avuto da ridire su Finn, sicuramente un ottimo, ma non altrettanto ottimo al. Le parole diT “Finnè unworker, lotta ad un livello molto alto. Ma quando prende ilha un problema di. Cosa intendo dire? Faccio un esempio: quando vedi Steve Austin parlare, tu sai benissimo che se volesse, potrebbe colpirti in ogni momento.non ti dà la stessa sensazione. Ecco perché è over, ma non abbastanza per convincere ...

Although Booker T is a fan of Finn Balor's in-ring work, he thinks there is more to be desired regarding his promos. Booker T talked about Balor on The Hall Of Fame with Booker T & Brad Gilmore. He ...