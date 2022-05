Bayern Monaco | Neuer | “Mancati nella fase più importante della stagione”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Manuel, portiere del, ha commentato ladei bavaresi. Lui e i suoi compagni hanno conquistato il titolo di campioni di Germania. Nelle coppe, tuttavia, sono giunte solamente delusioni sia in patria sia in Europa. Questo il suo commento alla Bild: “Nelle gare di coppa siamopropriopiù. Purtroppo è un dato di fatto, dobbiamo fare meglio. Comenon possiamo mai essere convinti che passeremo al turno successivo a prescindere. Non lo si può dare per scontato. Dobbiamo prendere sul serio ogni avversario e dobbiamo portare questo insegnamentoprossima”. SportFace.

gippu1 : Carlo #Ancelotti nella leggenda del calcio: è il primo allenatore ad aver vinto tutti i 5 principali campionati al… - gippu1 : Tre finaliste UEFA di sei Paesi diversi non si avevano dal 1986-87: Coppa Campioni Porto (Portogallo)-Bayern Monac… - DiMarzio : .@FCBayern, la società non vuole cedere #Lewandowski - sportface2016 : #BayernMonaco | #Neuer: 'Mancati nella fase più importante della stagione' - sportface2016 : #Haaland | La Bild svela: '#BayernMonaco ha cercato fino all'ultimo di convincerlo' -

Come affermato dalla Bild , ilci ha provato fino all'ultimo per convincere Erling Haaland . Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del club bavarese, ha tentato con insistenza di far accettare al centravanti ...... Robert Lewandowski, acquistato nel 2010 per appena 4,7 milioni dal Lech Poznan, decise di non rinnovare il suo contratto con il Borussia e di firmare con il. In pratica, si trasferì ...Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, commenta il rendimento stagionale della squadra bavarese e le delusioni nelle coppe.Il Bayern Monaco, come riferito dalla Bild, ha provato fino all'ultimo a convincere Haaland, attaccante del Borussia Dortmund.