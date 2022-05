Basket, Eurocup 2021/2022: la Virtus Bologna abbatte anche il Bursaspor ed è campione (Di mercoledì 11 maggio 2022) La cronaca e il tabellino di Virtus Segafredo Bologna–Frutti Extra Bursaspor, finale di Eurocup 2021/2022 di Basket. La formazione di coach Scariolo s’impone con il punteggio di 80-67 e vince quindi la competizione battendo i turchi. Grande prova dei bolognesi, che disputano un ottimo primo tempo, salvo poi rallentare nel secondo parziale. Teodosic miglior realizzatore della gara con 21 punti, ma i giocatori Virtussini in doppia cifra sono ben 5. La Virtus Bologna trionfa dunque in Eurocup e potrà disputare l’Eurolega nella prossima stagione, traguardo molto ambito e a lungo inseguito. Eurocup 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) La cronaca e il tabellino diSegafredo–Frutti Extra, finale didi. La formazione di coach Scariolo s’impone con il punteggio di 80-67 e vince quindi la competizione battendo i turchi. Grande prova dei bolognesi, che disputano un ottimo primo tempo, salvo poi rallentare nel secondo parziale. Teodosic miglior realizzatore della gara con 21 punti, ma i giocatorisini in doppia cifra sono ben 5. Latrionfa dunque ine potrà disputare l’Eurolega nella prossima stagione, traguardo molto ambito e a lungo inseguito.: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL ...

