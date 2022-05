Attacco di hacker russi manda in tilt sette siti italiani (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Un Attacco hacker rivendicato su Telegram da un gruppo informatico filo-russo chiamato "Killnet" ha mandato fuori uso, nel pomeriggio, sette siti italiani - sia istituzionali e sia di aziende private - tra cui quello del Senato, quello dell'Istituto superiore di sanità e quello dell'Automobile club italiano. Irraggiungibile anche il portale della Difesa che - come precisato dallo Stato Maggiore - era oggetto di manutenzione pianificata da tempo. Intorno alle 20 i siti presi di mira sono tornati visibili dagli utenti. Creare disservizi attraverso un sovraccarico di click: questo l'obiettivo degli hacker. Un Attacco definito in termini tecnici "Ddos" (distributed denial of service) sferrato attraverso i cosiddetti computer ... Leggi su agi (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Unrivendicato su Telegram da un gruppo informatico filo-russo chiamato "Killnet" hato fuori uso, nel pomeriggio,- sia istituzionali e sia di aziende private - tra cui quello del Senato, quello dell'Istituto superiore di sanità e quello dell'Automobile club italiano. Irraggiungibile anche il portale della Difesa che - come precisato dallo Stato Maggiore - era oggetto di manutenzione pianificata da tempo. Intorno alle 20 ipresi di mira sono tornati visibili dagli utenti. Creare disservizi attraverso un sovraccarico di click: questo l'obiettivo degli. Undefinito in termini tecnici "Ddos" (distributed denial of service) sferrato attraverso i cosiddetti computer ...

Advertising

martaottaviani : Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv,… - TgLa7 : In corso attacco #hacker russo a diversi siti italiani e tra questi quello del #Senato e della #Difesa, Scuola alti… - martaottaviani : ***L’attacco #hacker a cui sono sottoposti alcuni siti italiani in questo momento è la chiara risposta russa alla v… - Sweenytapi : RT @dottorbarbieri: ???? Sotto attacco hacker i siti web del Ministero della Difesa e del Senato. L'attacco è stato rivendicato dal colletti… - EffeBoccia : RT @Thomas73052737: @Comemigirano @lucabattanta @GuidoCrosetto @alanfriedmanit @valy_s @ELuttwak @cris_cersei @EffeBoccia La Russia era tut… -