ATP Roma 2022 | vittoria in scioltezza di Rafael Nadal | Isner ko e ottavi di finale conquistati

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto come da copione.ha fatto il proprio esordio da campione in carica agli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico il fuoriclasse spagnolo (n.4 del mondo) si è sbarazzato con il punteggio di 6-3 6-1 dell’americano John(n.27 del ranking) in 1 ora e 17 minuti di gioco. Una sfida mai in discussione in cui Rafa ha fatto vedere un’ottima condizione di forma, al cospetto di unnon in grado di contrastare la verve da fondo del suo avversario. Per il lunghissimo americano si tratta dell’ottava sconfitta in nove incontri con l’asso di Manacor. Neglidici sarà un incrocio molto interessante tra l’iberico e l’estroso canadese Denis Shapovalov (n.16 del mondo), ricordando l’ultimo precedente agli Australian Open ...