Alpini sotto accusa, tutto cominciò con Murgia contro Figliuolo e ora le femministe dicono: fate schifo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ora una denuncia contro gli Alpini c’è. E’ quella di una donna di 26 anni che ha raccontato di pesanti avances. Le penne nere si difendono e parlano di casi isolati, dicendosi pronti a cacciare con ignominia i colpevoli, qualora venissero scovati. Il ministro della Difesa Guerini si scopre colpevolista e attacca, parlando di comportamenti gravissimi. In pratica, l’onorabilità degli Alpini è compromessa. C’è anche un video di Fanpage che mostra ragazze che raccontano di avere udito volgarità a sfondo sessuale al loro indirizzo e di avere dovuto fronteggiare molestie da vecchi ubriachi partecipanti al raduno. Erano 400mila. I casi segnalati alle femministe di Non una di meno sono 160. Ciò non assolve comportamenti scorretti e poco rispettosi verso le donne, ma non giustifica questo processo mediatico che coinvolge anche ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ora una denunciaglic’è. E’ quella di una donna di 26 anni che ha raccontato di pesanti avances. Le penne nere si difendono e parlano di casi isolati, dicendosi pronti a cacciare con ignominia i colpevoli, qualora venissero scovati. Il ministro della Difesa Guerini si scopre colpevolista e attacca, parlando di comportamenti gravissimi. In pratica, l’onorabilità degliè compromessa. C’è anche un video di Fanpage che mostra ragazze che raccontano di avere udito volgarità a sfondo sessuale al loro indirizzo e di avere dovuto fronteggiare molestie da vecchi ubriachi partecipanti al raduno. Erano 400mila. I casi segnalati alledi Non una di meno sono 160. Ciò non assolve comportamenti scorretti e poco rispettosi verso le donne, ma non giustifica questo processo mediatico che coinvolge anche ...

