Un triangolo che affascina tutti noi da molti anni. Cosa sarà? (Di martedì 10 maggio 2022) I ricercatori di tutto il mondo ne hanno parlato tanto e, ancora oggi, questo triangolo attira la curiosità di molti. Nasconde diversi segreti, fa paura, per questo il suo fascino non svanisce col passare degli anni. Ci troviamo nelle Bermuda, un bellissimo arcipelago nell'Oceano Atlantico che da tempo nasconde un enigma che sta per essere svelato. Un ricercatore afferma di possedere tutti gli indizi per dire finalmente la verità sul famoso triangolo. triangolo – curiosauro.it Un triangolo complicato Il triangolo delle Bermuda, noto anche come triangolo del diavolo, è diventato tristemente famoso per la scomparsa di un massiccio numero di aerei e di navi nella zona in cui si trova. Le ipotesi su questi incidenti sono molte, tante ...

