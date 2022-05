Ultime Notizie Roma del 10-05-2022 ore 11:10 (Di martedì 10 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto da Francesco vita i corpi di 44 civili sono stati trovati sotto le macerie di un palazzo a y nella regione di kharkiv nel Ovest dell’Ucraina lo fa sapere il capo dell’amministrazione militare regionale di kharkiv o Lessini Bove su telegram secondo quanto riporta l’agenzia Ucraina Union nella città di telefono di mente occupata dalle macerie di un edificio di 5 piani distrutto dagli occupanti nella prima decade di marzo sono stati Ritrovati i corpi di 44 civili questo è un altro ribile crimine di guerra degli occupanti russi contro i civili ha detto una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è venuto nella zona del Comune di Impruneta a Firenze alle 5:51 di questa mattina ho una profondità di 9 km terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto di Geologia e Vulcanologia di Roma ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto da Francesco vita i corpi di 44 civili sono stati trovati sotto le macerie di un palazzo a y nella regione di kharkiv nel Ovest dell’Ucraina lo fa sapere il capo dell’amministrazione militare regionale di kharkiv o Lessini Bove su telegram secondo quanto riporta l’agenzia Ucraina Union nella città di telefono di mente occupata dalle macerie di un edificio di 5 piani distrutto dagli occupanti nella prima decade di marzo sono stati Ritrovati i corpi di 44 civili questo è un altro ribile crimine di guerra degli occupanti russi contro i civili ha detto una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è venuto nella zona del Comune di Impruneta a Firenze alle 5:51 di questa mattina ho una profondità di 9 km terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto di Geologia e Vulcanologia di...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - Giacomobacci2 : RT @Mdk942: Secondo le ultime notizie pare che Edouard Michut sia in uscita dal Psg. Trequartista dal talento cristallino, altra gemma del… - Enzo51387079 : Locatelli queste sono le ultime notizie date a voi megafoni dagli ucraini? Un elicottero russo abbattuto. A quando… -