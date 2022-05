Uccide a martellate il padre della sua ragazza. E trascorre la notte con la figlia (Di martedì 10 maggio 2022) Un omicidio a cui si aggiunge un duplice tradimento. Un uomo di 56 anni ammazzato a martellate. In cuor suo temeva per le sue figlie. Anselmo Campa aveva 56 anni e due figlie adolescenti a cui era legatissimo. Poco prima di morire, come avesse avuto un presagio, era andato dal suo legale, l’avvocato Giorgio Tramacere L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 10 maggio 2022) Un omicidio a cui si aggiunge un duplice tradimento. Un uomo di 56 anni ammazzato a. In cuor suo temeva per le sue figlie. Anselmo Campa aveva 56 anni e due figlie adolescenti a cui era legatissimo. Poco prima di morire, come avesse avuto un presagio, era andato dal suo legale, l’avvocato Giorgio Tramacere L'articolo proviene da Leggilo.org.

