Rixalto media | le conversioni al centro delle attività di web marketing

(Di martedì 10 maggio 2022) La Conversion Rate Optimization, spesso indicata con la sigla CRO, consiste in un processo di costante perfezionamento il cui obiettivo è quello di fare in modo che un sito web sia sempre più capace di trasformare chi lo visita in un lead o in un cliente. Infatti, non è detto che lo scopo di un sito sia sempre quello di ottenere un numero crescente di visitatori, o di incrementare le condivisioni di contenuti, o di accrescere la quantità di like ai post su Facebook. Quando l’obiettivo ultimo è quello di ottenere un guadagno, questo può essere conseguitonte le, che di volta in volta possono essere rappresentate dalla registrazione a una newsletter, dalla sottoscrizione di un abbonamento, dall’acquisto di un servizio o di un prodotto… e così via. Abbiamo parlato con Egidio Imbrogno, CO-Founder e CTO di...