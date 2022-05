"Putin ha già fallito". Biden-Draghi a valanga. Poi la svolta sulla Nato (Di martedì 10 maggio 2022) Un vertice storico quello tra Draghi e Biden. Un incontro in cui Italia e Usa hanno delineato le strategie per uscire dalla crisi Ucraina e per battere il nemico Putin. Italia e Usa sono più unite che mai e se Putin pensava di dividerle ha fallito. È durato un'ora e quaranta minuti l'incontro tra il premier italiano, Mario Draghi, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il presidente del Consiglio è arrivato alla Casa Bianca leggermente in anticipo rispetto al previsto ed è stato subito ricevuto dal presidente americano nello Studio Ovale. È la prima visita ufficiale del capo del governo italiano a Washington ma non è la prima volta che incontra Biden da quando ha assunto il suo incarico a Palazzo Chigi: i due si erano visti lo scorso mese di ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Un vertice storico quello tra. Un incontro in cui Italia e Usa hanno delineato le strategie per uscire dalla crisi Ucraina e per battere il nemico. Italia e Usa sono più unite che mai e sepensava di dividerle ha. È durato un'ora e quaranta minuti l'incontro tra il premier italiano, Mario, e il presidente degli Stati Uniti, Joe. Il presidente del Consiglio è arrivato alla Casa Bianca leggermente in anticipo rispetto al previsto ed è stato subito ricevuto dal presidente americano nello Studio Ovale. È la prima visita ufficiale del capo del governo italiano a Washington ma non è la prima volta che incontrada quando ha assunto il suo incarico a Palazzo Chigi: i due si erano visti lo scorso mese di ...

