Moon Knight 2022 | la difficile miniserie Marvel

Advertising

meringaluvr : SPOILER MOON KNIGHT (???) cercando di parlare di teorie con papà e lui finisce così beh come dargli torto - _simp4lizzie : Moon knight mi sta piacendo tantissimo ve lo giuro, già comfort - giuliaisasimp : RT @_simp4lizzie: Mi mancano 3 episodi e ho finito moon knight - _simp4lizzie : Mi mancano 3 episodi e ho finito moon knight - ironxnat : @_simp4lizzie comunque questi stanno male che fanno uscire i funko pop di moon knight tipo a fine agosto -

Ethan Hawke , entrato nel MCU tramite la serie, ha parlato dei film Marvel , spiegando come possano esistere anche grandi opere incentrate sui supereroi ma sottolineando come i giovani d'oggi non debbano crescere con l'idea che questo ...A inizio mese vi avevamo parlato della scelta degli sceneggiatori didi tagliare un collegamento con Eternals , il film diretto da Chloe Zhao uscito lo scorso anno nei cinema. Il produttore esecutivo Grant Curtis ha svelato alcuni retroscena sul mancato ...Ethan Hawke ha voluto dire la sua su un tema che continua a dividere, ovvero la qualità dei film Marvel che da tempo dominano il botteghino mondiale. Ethan Hawke, entrato nel MCU tramite la serie Moon ...Il regista di Moonj Knight ha chiarito le indiscrezioni che sostenevano Mark Ruffalo avesse un girato un cameo per la serie ...