Milano, pallavolista 12enne piange in campo: l'avversaria fa invasione per abbracciarla (Di martedì 10 maggio 2022) L' avversaria scoppia a piangere e lei non ci pensa due volte: fa invasione di gioco per andare ad abbracciarla . È quanto successo durante una partita di pallavolo Under 12 a Milano. La protagonista ... Leggi su leggo (Di martedì 10 maggio 2022) L'scoppia are e lei non ci pensa due volte: fadi gioco per andare ad. È quanto successo durante una partita di pallavolo Under 12 a. La protagonista ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, pallavolista scoppia a piangere durante la partita: l'avversaria fa invasione di campo per consolarla… - leggoit : #Milano Pallavolista 12enne piange in campo: l'avversaria fa invasione per abbracciarla FOTO - socialmiliac : Milano, pallavolista 12enne scoppia a piangere: l'avversaria fa invasione di campo per consolarla - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Milano, pallavolista scoppia a piangere durante la partita: l'avversaria fa invasione di campo per consolarla #milano… - laIsa_M_ : C’è speranza, Empatia e gentilezza non spariranno ?? Ed io mi emoziono ?? -