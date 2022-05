Milan, c’è la data della firma di Origi: i dettagli del contratto e quel retroscena… (Di martedì 10 maggio 2022) L’uomo dei gol importanti ha preso una decisione e non ha alcuna intenzione di tornare indietro. Divock Origi sarà un giocatore... Leggi su calciomercato (Di martedì 10 maggio 2022) L’uomo dei gol importanti ha preso una decisione e non ha alcuna intenzione di tornare indietro. Divocksarà un giocatore...

Advertising

gippu1 : Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo… - pisto_gol : Dopo aver vinto in Spagna e in Germania #Guardiola si avvia a vincere la sua 4^PremierLeague con numeri straordinar… - mirkocalemme : Capisco i rimpianti, ma il #Napoli si è dimostrato non da titolo per i suoi limiti emotivi, mentali e strutturali.… - sportli26181512 : Il CorSport in prima pagina: 'Con Leao e Tonali la meglio gioventù': Sulla prima pagina odierna del Corriere dello… - Zincoritorna : Io giuro spero che tutti i ?? si siano messi d’accordo per trollarci. Sennò non mi capacito di quanto possano essere… -

Inzaghi, tre partite per giocarsi il futuro In più, mentre la Juve ha preso Vlahovic a gennaio e il Milan potrà probabilmente contare sui forti investimenti dei futuri acquirenti, l'Inter tornerà al punto di partenza di un anno fa: spendi poco,... SFOOTING/ Parate, tifo, sdoganamenti e rischi. Premesse e premesse - bis ... per la gioia dei nostri lettorastri , una serie di azzardate previsioni su ciò che ci aspetta nelle settimane (e mesi) a venire Proviamoci: - Lo scudetto sarà quasi sicuramente appannaggio di Milan ... Corriere della Sera In più, mentre la Juve ha preso Vlahovic a gennaio e ilpotrà probabilmente contare sui forti investimenti dei futuri acquirenti, l'Inter tornerà al punto di partenza di un anno fa: spendi poco,...... per la gioia dei nostri lettorastri , una serie di azzardate previsioni su ciò che ci aspetta nelle settimane (e mesi) a venire Proviamoci: - Lo scudetto sarà quasi sicuramente appannaggio di... Milan in vendita, il fondo RedBird offre un miliardo: non c’è solo Investcorp