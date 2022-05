Mentana chiude il TgLa7 con queste parole: "DiMartedì? Non lo sappiamo". Tutti spiazzati, la voce su Floris (Di martedì 10 maggio 2022) Su Twitter molti hanno sottolineato le insolite parole di Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 ha concluso l'edizione serale del telegiornale, di fatto la "propaggine" della"maratona" bellica con l'esperto analista Diego Fabbri che va avanti da ormai 76 giorni, con la consueta presentazione del palinsesto della rete. Mentana, come usa tra colleghi, serve "l'assist" a chi arriva dopo di lui e come si dice in gergo fa da traino per Access prime time e prima serata di La7. Si parte con Otto e mezzo: "Dopo di noi tocca a Lilli Gruber - annuncia Mentana - che avrà come ospiti Orietta Moscatelli (giornalista della agenzia Askanews e collaboratrice della prestigiosa rivista di geopolitica Limes, diretta da Lucio Caracciolo, ndr), Giovanni Di Lorenzo (direttore - italiano di nascita ma tedesco ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Su Twitter molti hanno sottolineato le insolitedi Enrico. Il direttore delha concluso l'edizione serale del telegiornale, di fatto la "propaggine" della"maratona" bellica con l'esperto analista Diego Fabbri che va avanti da ormai 76 giorni, con la consueta presentazione del palinsesto della rete., come usa tra colleghi, serve "l'assist" a chi arriva dopo di lui e come si dice in gergo fa da traino per Access prime time e prima serata di La7. Si parte con Otto e mezzo: "Dopo di noi tocca a Lilli Gruber - annuncia- che avrà come ospiti Orietta Moscatelli (giornalista della agenzia Askanews e collaboratrice della prestigiosa rivista di geopolitica Limes, diretta da Lucio Caracciolo, ndr), Giovanni Di Lorenzo (direttore - italiano di nascita ma tedesco ...

Advertising

FedeRn70 : RT @GiovyDean: Chiude #cartabianca, per aver dato voce a chi contesta la politica di #Draghi e la decisione del @pdnetwork di portarci in #… - ItaTvfan : Veramente #Mentana in rete girano molti video di Ucraini in festa che si sono liberati dal fantoccio #USA #Zelensky… - gabrieleromanoy : RT @GiovyDean: Chiude #cartabianca, per aver dato voce a chi contesta la politica di #Draghi e la decisione del @pdnetwork di portarci in #… - Nadia90158174 : RT @GiovyDean: Chiude #cartabianca, per aver dato voce a chi contesta la politica di #Draghi e la decisione del @pdnetwork di portarci in #… - GiovyDean : Chiude #cartabianca, per aver dato voce a chi contesta la politica di #Draghi e la decisione del @pdnetwork di port… -