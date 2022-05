L’idea di Macron per rilanciare l’Europa (Di martedì 10 maggio 2022) La comunità politica proposta dal presidente francese offrirebbe ai paesi candidati all’ingresso un quadro di avvicinamento all’Ue. Si scontrerà con diversi ostacoli, ma con la guerra in corso ha perfettamente senso. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 10 maggio 2022) La comunità politica proposta dal presidente francese offrirebbe ai paesi candidati all’ingresso un quadro di avvicinamento all’Ue. Si scontrerà con diversi ostacoli, ma con la guerra in corso ha perfettamente senso. Leggi

Advertising

VincenzoLandi77 : RT @Internazionale: Per rilanciare l'Europa, Macron propone di stabilire un quadro di avvicinamento per i paesi candidati a entrare nell'Ue… - Internazionale : Per rilanciare l'Europa, Macron propone di stabilire un quadro di avvicinamento per i paesi candidati a entrare nel… - RodionNikov : RT @fanpage: Il presidente francese Macron lancia l’idea di una Comunità politica europea, per far entrare immediatamente l’ #Ucraina e ril… - fanpage : Il presidente francese Macron lancia l’idea di una Comunità politica europea, per far entrare immediatamente l’… - FLondei : Fondare la Comunità politica europea. L’idea di #Macron che non dispiace #UnioneEuropea #Russia #Ucraina… -