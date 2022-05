Lend-Lease, Biden firma una legge sulle armi usata contro Hitler (Di martedì 10 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti ha firmato lo Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022, una legge per velocizzare le spedizioni di aiuti militari a Kiev che richiama quella che nel 1941 servì ad assistere gli Alleati durante la Seconda guerra mondiale Leggi su corriere (Di martedì 10 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti hato lo Ukraine Democracy DefenseAct of 2022, unaper velocizzare le spedizioni di aiuti militari a Kiev che richiama quella che nel 1941 servì ad assistere gli Alleati durante la Seconda guerra mondiale

Advertising

fanpage : Ieri sera il presidente Joe #Biden ha firmato l’Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, una legge che agevolerà… - Marilenapas : RT @fanpage: Ieri sera il presidente Joe #Biden ha firmato l’Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, una legge che agevolerà la consegna… - ricciomarino : Qualcuno mi saprebbe dire come, quando e in che modo l'Ucraina pagherà mai i debiti contratti per la fornitura di a… - fainformazione : Biden ha firmato la legge 'Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act Of 2022'... come Roosvelt nel 1941! 'Mi appr… - fainfoesteri : Biden ha firmato la legge 'Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act Of 2022'... come Roosvelt nel 1941! 'Mi appr… -