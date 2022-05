Juventus-Inter, la sentenza di Allegri fa discutere tutti: “Due anni fa…” (Di martedì 10 maggio 2022) Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della finale di Coppa Italia contro l’Inter. Vigilia di finale di Coppa Italia. Domani sera l’atto finale della coppa nazionale vedrà di fronte Inter e Juventus. Una riedizione della recente finale di Supercoppa che ha visto vincere di misura i nerazzurri nelle battute Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 10 maggio 2022) Il tecnico dellaMassimilianoha parlato in conferenza stampa prima della finale di Coppa Italia contro l’. Vigilia di finale di Coppa Italia. Domani sera l’atto finale della coppa nazionale vedrà di fronte. Una riedizione della recente finale di Supercoppa che ha visto vincere di misura i nerazzurri nelle battute Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

