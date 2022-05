(Di martedì 10 maggio 2022) Le parole dell’allenatore dell’Inter in conferenza stampa in vista della sfida in finale di Coppa Italia con la Juventus Simoneha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus valevole per la vittoria della Coppa Italia: Prima domanda per entrambi: cosa significa essere qui a giocare la finale?«È motivo di grande orgoglio, è una finale che sarà trasmessa in tutto il mondo. Per me nelle finali non ci sono ricette precise per vincere: vanno giocate con corsa, aggressività e determinazione, sapendo che abbiamo un avversario molto forte di fronte, di qualità.ilperil». È la settimana più importante della sua carriera?«È importante per tutti, questa settimana. ...

Advertising

GiokerMusso : ??? #JuveInter - #Inzaghi LIVE: 'Sarà una partita aperta, dovremo cercare di sbagliare il meno possibile. Le finali… - FcInterNewsit : ?? #Inzaghi: 'Le 3 partite con la Juventus sono state diverse. Domani ci aspetta una gara aperta, c'è qualità da tut… - CalcioNews24 : Inzaghi: «Dovremo dare il 110% per alzare il secondo trofeo stagionale» - marifcinter : #Inzaghi: 'Più responsabilità in questa partita? Le finali sono tutte importantissime, ne ho già giocate diverse. N… - GiokerMusso : ??? #JuveInter - #Inzaghi LIVE: 'I dettagli faranno la differenza, ci conosciamo molto bene con la Juventus. Ci sarà… -

Le parole dell'allenatore dell'Inter in conferenza stampa in vista della sfida in finale di Coppa Italia con la Juventus Simoneha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus valevole per la vittoria della Coppa Italia: Prima domanda per entrambi: cosa significa essere qui a giocare la finale...dare il 120% per vincere il secondo trofeo stagionale ". Lo ha dichiarato Simonenella conferenza stampa della vigilia della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter . Il tecnico ...Inzaghi e Handanovic hanno parlato alla vigilia della gara con la Juventus. TMW ha seguito l'evento in diretta: Parla Handanovic Prima domanda per entrambi: cosa significa essere qui ...Le parole dell’allenatore dell’Inter in conferenza stampa in vista della sfida in finale di Coppa Italia con la Juventus Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la ...