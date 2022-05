Giorgia Meloni al massimo storico | stacca il Pd di un punto e mezzo | sondaggio Mentana

(Di martedì 10 maggio 2022) “tocca il suo”. Con queste parole Enricointroduce ildi Swg per La7. Il direttore del Tg di La 7 da mesi e mesi commenta il primato di FdI quasi con rassegnata accettazione della realtà politica. Dopo il consuetodel lunedì, ieri, il copione introduceva il dato lusinghiero di una percentuiale che segna ilraggiunto da FdI su scala nazionale. Il partito diha segnato un un ulteriore balzo in avanti: dal 22,1 della settimana scorsa è passata al 22,6, conpercentuale in più.: “...

E cioè diffondendo sui social una foto a testa in giù dell'ultimo libro di, leader di Fratelli d'Italia. Si può combattere l'istigazione all'odio inneggiando a piazzale Loreto (...) I ...Sono note, e anzi dichiarate dal palco, le ambizioni didi essere eletta alla guida del Paese anche se dovesse correre da sola. A maggior ragione in questo momento, la presidente di ... Ue: Meloni, i federalisti hanno trasformato la Festa in farsa La regola dell'unanimità dei 27 va superata, pochi scettici non possono tenere sotto scacco un continente. In un Europarlamento gremito di giovani per la chiusura della Conferenza sul futuro dell'Euro ...Un recente studio effettuato per il “Sole 24 Ore” conferma un gap evidente nella società italiana. Le donne sono più della metà della popolazione ma dal Dopoguerra a oggi hanno ricoperto solo il 6,5% ...