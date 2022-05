EUROVISION 2022: TUTTI I LUOGHI D’ITALIA DELLE CARTOLINE TRA SEMIFINALI E FINALE (Di martedì 10 maggio 2022) Le CARTOLINE dell’EUROVISION raccontano le bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche del Paese ospitante e quest’anno tocca all’Italia, sorvolata da Leo, un drone speciale che ha sorvolato in lungo e in largo l’Italia per planare infine al Pala Olimpico di Torino. Le postcard sono abbinate ai 40 Paesi in gara tra le due SEMIFINALI e la FINALE di sabato, dove accedono di diritto le Big 5: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Le postcard, realizzate grazie alla collaborazione con il Ministero del Turismo, Enit, la Regione Piemonte e la città di Torino che hanno sostenuto il progetto, sono un moderno affresco DELLE bellezze del Paese per raccontarne i tanti scenari mozzafiato. Il protagonista sarà il drone Leo che, grazie a una tecnica di ripresa che unisce il drone acrobatico a quello ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 10 maggio 2022) Ledell’raccontano le bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche del Paese ospitante e quest’anno tocca all’Italia, sorvolata da Leo, un drone speciale che ha sorvolato in lungo e in largo l’Italia per planare infine al Pala Olimpico di Torino. Le postcard sono abbinate ai 40 Paesi in gara tra le duee ladi sabato, dove accedono di diritto le Big 5: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Le postcard, realizzate grazie alla collaborazione con il Ministero del Turismo, Enit, la Regione Piemonte e la città di Torino che hanno sostenuto il progetto, sono un moderno affrescobellezze del Paese per raccontarne i tanti scenari mozzafiato. Il protagonista sarà il drone Leo che, grazie a una tecnica di ripresa che unisce il drone acrobatico a quello ...

Advertising

RaiPlay : 'Daje forte fan dell'#Eurovision!' Turquoise Carpet?? Da vedere e rivedere in loop?? - Agenzia_Ansa : Eurivision i conduttori, Pausini, Mika e Cattelam a Torino: 'La musica è pace' #Eurovision #ANSA - Corriere : Eurovision, Cattelan: «Screzi tra me e Laura Pausini? Ma va, eravamo a pranzo con le famiglie» - gianlu_79 : RT @bubinoblog: #EUROVISION 2022: TUTTI I LUOGHI D'ITALIA DELLE CARTOLINE TRA SEMIFINALI E FINALE - peppesava : RT @Ragusanews: Il look di Mahmood e Blanco per l'Eurovision 2022 -