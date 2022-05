Ergastolo ostativo, la Consulta concede ancora sei mesi al Parlamento per nuova legge (Di martedì 10 maggio 2022) Il Senato aveva chiesto tramite l’Avvocatura dello Stato un rinvio perché la legge sull’Ergastolo ostativo sarebbe in dirittura d’arrivo. E la Corte costituzionale, che un anno fa, emise una sentenza di illegittimità concedendo appunto 12 mesi affinché il Parlamento lavorasse a un legge che non impedisca di concedere la liberazione condizionale a chi è condannato all’Ergastolo ostativo se non collabora. “Permangono le ragioni che hanno indotto questa Corte a sollecitare l’intervento del legislatore. In considerazione dell’avanzato iter della legge appare necessario un ulteriore rinvio per consentire al Parlamento di completare i lavori”, ha detto il presidente della Corte Giuliano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Il Senato aveva chiesto tramite l’Avvocatura dello Stato un rinvio perché lasull’sarebbe in dirittura d’arrivo. E la Corte costituzionale, che un anno fa, emise una sentenza di illegittimitàndo appunto 12affinché illavorasse a unche non impedisca dire la liberazione condizionale a chi è condannato all’se non collabora. “Permangono le ragioni che hanno indotto questa Corte a sollecitare l’intervento del legislatore. In considerazione dell’avanzato iter dellaappare necessario un ulteriore rinvio per consentire aldi completare i lavori”, ha detto il presidente della Corte Giuliano ...

