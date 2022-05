Cuba, esplosione hotel Saratoga: salito a 40 il numero dei morti (Di martedì 10 maggio 2022) Secondo quanto riferito da persone che non hanno più notizie di loro congiunti, si stima che ci possano essere ancora circa 12 o 13 persone intrappolate fra le macerie ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 10 maggio 2022) Secondo quanto riferito da persone che non hanno più notizie di loro congiunti, si stima che ci possano essere ancora circa 12 o 13 persone intrappolate fra le macerie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cuba, esplosione in un hotel all'Avana: sale a 18 il bilancio delle vittime. Decine i feriti. La causa probabilment… - RaiNews : Il video del crollo in seguito ad una esplosione dell'albergo a 5 stelle Saratoga de L'Avana a Cuba. Si sospetta di… - MediasetTgcom24 : Cuba, esplosione hotel Saratoga: salito a 40 il numero dei morti #hotelsaratoga #acn #spagnola #cubana #cuba… - ZayasTabio : RT @StampaEmbaCuba: .@DiazCanelB : 'Grazie caro @Pontifex_es per le tue preghiere verso le vittime della terribile esplosione avvenuta all'… - TeoloMassimo : RT @DanieleDann1: ?? #Cuba: Almeno 32 persone sono morte e almeno 24 sono rimaste ferite dopo l'#esplosione all'Hotel #Saratoga all'#Avana a… -