Covid, notizie. Speranza: "Mortalità concentrata tra 83-85 anni, quarta dose salva vita" (Di martedì 10 maggio 2022) Intervento del ministro della Salute a un convegno alla Camera. Il sottosegretario Costa: "Dopo il 15 giugno condizioni per estate senza restrizioni". Gli esperti avvertono sul rischio di un aggravarsi della pandemia in autunno: varianti Omicron sotto osservazione Leggi su tg24.sky (Di martedì 10 maggio 2022) Intervento del ministro della Salute a un convegno alla Camera. Il sottosegretario Costa: "Dopo il 15 giugno condizioni per estate senza restrizioni". Gli esperti avvertono sul rischio di un aggravarsi della pandemia in autunno: varianti Omicron sotto osservazione

