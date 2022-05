Costa Rica attacco hacker, cosa sta succedendo (Di martedì 10 maggio 2022) La Costa Rica ha dichiarato lo stato di Emergenza nazionale a causa di un attacco hacker del gruppo ransomware Conti “Abbiamo firmato il decreto così che il Paese possa difendersi dall’attacco che stiamo subendo dai criminali informatici”, ha detto Chavez. “È un attacco alle madre patria e abbiamo firmato il decreto per avere un mezzo più adatto a difenderci”. queste le parole del Presidente Rodrigo Chavez a seguito dei molteplici attacchi hacker subiti dalla Costa Rica. I primi attacchi risalgono ad aprile e hanno coinvolto il ministero delle Finanze, ma anche il consiglio di amministrazione del servizio elettrico della provincia di Cartago, il ministero della Scienza, dell’Innovazione, della Tecnologia e delle ... Leggi su helpmetech (Di martedì 10 maggio 2022) Laha dichiarato lo stato di Emergenza nazionale a causa di undel gruppo ransomware Conti “Abbiamo firmato il decreto così che il Paese possa difendersi dall’che stiamo subendo dai criminali informatici”, ha detto Chavez. “È unalle madre patria e abbiamo firmato il decreto per avere un mezzo più adatto a difenderci”. queste le parole del Presidente Rodrigo Chavez a seguito dei molteplici attacchisubiti dalla. I primi attacchi risalgono ad aprile e hanno coinvolto il ministero delle Finanze, ma anche il consiglio di amministrazione del servizio elettrico della provincia di Cartago, il ministero della Scienza, dell’Innovazione, della Tecnologia e delle ...

