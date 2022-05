Corea del Sud | Yoon Suk - yeol è il nuovo presidente | ' Democrazia liberale per ricostruire la nazione'

Advertising

Yoon Suk - yeol ha prestato giuramento come nuovo presidente dellaSud in una grande cerimonia allestita nella piazza dell'Assemblea nazionale alla presenza di 40.000 persone, entrando in carica in un momento di forti tensioni con il Nord. 'Giuro ...In un messaggio di auguri per il giorno della Vittoria, il leader nordcoreano Kim Jong - un ha espresso a Vladimir Putin la 'salda solidarietà' dellaNord alla Russia. Secondo quanto riporta l'agenzia Kcna, nella lettera inviata il 9 maggio Kim esprime il fermo sostegno 'alla causapopolo russo contro la minaccia politica e militare e ... Corea del Sud, Moon Jae-in si congeda con auspicio di pace con il Nord Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso a Vladimir Putin il fermo sostegno ''alla causa del popolo russo contro la minaccia politica e militare e il ricatto delle forze ostili''.A Seul si è insediato il neo capo di Stato, il conservatore Yoon Suk-yeol, che ha offero aiuti economici in cambio della denuclearizzazione di Pyongyang ...