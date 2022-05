Castro, Rodi Garganico ed Ugento le nuove bandiere blu di Puglia Isole Tremiti ed Otranto non confermate (Di martedì 10 maggio 2022) Diciotto località pugliesi con la bandiera blu quest’anno. Entrano Castro, Rodi Garganico ed Ugento; escluse rispetto allo scorso anno Otranto e le Isole Tremiti. Rodi Garganico, Peschici e Zapponeta nel foggiano. Bisceglie e Margherita di Savoia nella Bat. Monopoli e Polignano a Mare nel barese. Carovigno, Fasano ed Ostuni nel brindisino. Castellaneta, Ginosa (foto) e Maruggio nel tarantino. Castro, Melendugno, Nardò, Salve ed Ugento: sono fra le 210 bandiere blu italiane per il 2022. L'articolo Castro, Rodi Garganico ed Ugento le nuove bandiere ... Leggi su noinotizie (Di martedì 10 maggio 2022) Diciotto località pugliesi con la bandiera blu quest’anno. Entranoed; escluse rispetto allo scorso annoe le, Peschici e Zapponeta nel foggiano. Bisceglie e Margherita di Savoia nella Bat. Monopoli e Polignano a Mare nel barese. Carovigno, Fasano ed Ostuni nel brindisino. Castellaneta, Ginosa (foto) e Maruggio nel tarantino., Melendugno, Nardò, Salve ed: sono fra le 210blu italiane per il 2022. L'articoloedle...

