Carambola su via Austis ad Aranova, schianto tra due autovetture (Di martedì 10 maggio 2022) Fiumicino – Questa mattina due auto si sono letteralmente schiantate su via Austis, ad Aranova, e solo per puro caso l'incidente non ha avuto conseguenze drammatiche. Sotto accusa da parte dei residenti la mancata manutenzione del verde, che crea pericolosi cespugli nei pressi delle curve o a bordo strada, impedendo la visibilità a chi è in transito. La strada tra l'altro è stretta e senza marciapiedi, pur essendo un'arteria utilizzata dai cittadini per recarsi al supermercato o usufruire di altri servizi. "Stavolta si è trattato di 2 auto – ha commentato il capogruppo di Crescere Insieme, Roberto Severini – ma se fosse stato coinvolto un pedone saremmo qui a dire altre cose Eppure 3 anni fa ho sollevato il problema, proprio a seguito di un incidente che aveva coinvolto un pedone. Portai il problema anche all'attenzione dell'aula consiliare, nel 2002, ...

