Beautiful anticipazioni: Steffy pronta a lasciare Finn e Los Angeles. Thomas deve agire (Di martedì 10 maggio 2022) Siete pronti per scoprire quale sarà la decisione di Thomas in merito alla situazione con Vinny? Fino a qualche tempo fa avremmo pensato che Thomas avrebbe approfittato di questa situazione solo per i suoi scopi e invece a quanto pare, il figlio di Ridge è davvero cambiato e non vuole prendersi gioco di nessuno. Che cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani, 11 maggio 2022. Brooke (Katherine Kelly Lang) consiglia a Hope (Annika Noelle) di mantenere aperto il dialogo con Liam (Scott Clifton), visto che è l’unico modo per uscire dalla loro crisi. Le due donne non immaginano quello che sta facendo Thomas e che presto per tutti potrebbero cambiare molte cose quando si scoprirà che il padre del figlio di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 10 maggio 2022) Siete pronti per scoprire quale sarà la decisione diin merito alla situazione con Vinny? Fino a qualche tempo fa avremmo pensato cheavrebbe approfittato di questa situazione solo per i suoi scopi e invece a quanto pare, il figlio di Ridge è davvero cambiato e non vuole prendersi gioco di nessuno. Che cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani, 11 maggio 2022. Brooke (Katherine Kelly Lang) consiglia a Hope (Annika Noelle) di mantenere aperto il dialogo con Liam (Scott Clifton), visto che è l’unico modo per uscire dalla loro crisi. Le due donne non immaginano quello che sta facendoe che presto per tutti potrebbero cambiare molte cose quando si scoprirà che il padre del figlio di ...

