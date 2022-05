Alpini, Guerini: “Molestie a Rimini? Nessuna tolleranza” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Le denunce di Molestie collegate all’adunata 2022 degli Alpini a Rimini non vanno sottovalutate. Così in una nota il ministro della Difesa Lorenzo Guerini sui casi di violenza e Molestie denunciate in relazione alla 93esima adunata degli Alpini che si è chiusa l’8 maggio a Rimini. ”I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati”, le parole del ministro. ”Episodi, voglio ribadirlo con forza, che sarebbero all’opposto dei valori degli Alpini e di una manifestazione che è celebrazione di solidarietà, principi e bellissime tradizioni. È sbagliato fare generalizzazioni, ma allo stesso tempo non ci deve essere ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Le denunce dicollegate all’adunata 2022 deglinon vanno sottovalutate. Così in una nota il ministro della Difesa Lorenzosui casi di violenza edenunciate in relazione alla 93esima adunata degliche si è chiusa l’8 maggio a. ”I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati”, le parole del ministro. ”Episodi, voglio ribadirlo con forza, che sarebbero all’opposto dei valori deglie di una manifestazione che è celebrazione di solidarietà, principi e bellissime tradizioni. È sbagliato fare generalizzazioni, ma allo stesso tempo non ci deve essere ...

