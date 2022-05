Uomini e Donne, Ida Platano sta con un altro: l’addio definitivo a Riccardo Guarnieri (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Ida Platano è parsa nuovamente innamorata e per la prima volta si è detta davvero felice con un cavaliere approdato in trasmissione per conoscerla. Non solo, perché grazie a questa nuova frequentazione, la dama del trono over ha anche trovato il coraggio per dire definitivamente addio all’ex storico, Riccardo Guarnieri, col quale sembrava in atto un riavvicinamento. Uomini e Donne, registrazione 6 maggio: una coppia in studio annuncia le nozze Dalle anticipazioni riguardanti l'ultima registrazione di Uomini e Donne sappiamo che Ida è di nuovo felice e un'ex dama ha annunciato le nozze ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel corso dell’ultima registrazione di, Idaè parsa nuovamente innamorata e per la prima volta si è detta davvero felice con un cavaliere approdato in trasmissione per conoscerla. Non solo, perché grazie a questa nuova frequentazione, la dama del trono over ha anche trovato il coraggio per dire definitivamente addio all’ex storico,, col quale sembrava in atto un riavvicinamento., registrazione 6 maggio: una coppia in studio annuncia le nozze Dalle anticipazioni riguardanti l'ultima registrazione disappiamo che Ida è di nuovo felice e un'ex dama ha annunciato le nozze ...

