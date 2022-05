Ultime Notizie – Guerra Ucraina, Giappone verso eliminazione graduale petrolio Russia (Di lunedì 9 maggio 2022) Guerra Ucraina, il Giappone eliminerà gradualmente le importazioni di petrolio dalla Russia, mantenendo però i suoi interessi nei progetti di petrolio e gas. Il premier Fumio Kishida ha annunciato quella che ha definito una “decisione molto difficile” per il Giappone con una forte dipendenza dalle importazioni. “E’ una decisione molto difficile, ma ora è più importante l’unità del G7”, ha affermato in dichiarazioni riportate dall’agenzia Kyodo dopo l’incontro del G7. Riguardo i progetti sull’isola di Sakhalin, considerati cruciali, Kishida ha comunque sottolineato: “Prenderemo provvedimenti per eliminare gradualmente in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi sulla vita e le attività, ma il nostro piano di mantenere i nostri interessi (nei progetti) resta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022), ileliminerà gradualmente le importazioni didalla, mantenendo però i suoi interessi nei progetti die gas. Il premier Fumio Kishida ha annunciato quella che ha definito una “decisione molto difficile” per ilcon una forte dipendenza dalle importazioni. “E’ una decisione molto difficile, ma ora è più importante l’unità del G7”, ha affermato in dichiarazioni riportate dall’agenzia Kyodo dopo l’incontro del G7. Riguardo i progetti sull’isola di Sakhalin, considerati cruciali, Kishida ha comunque sottolineato: “Prenderemo provvedimenti per eliminare gradualmente in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi sulla vita e le attività, ma il nostro piano di mantenere i nostri interessi (nei progetti) resta ...

